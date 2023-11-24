Geçtiğimiz yıldan bu yana gençlere bilgi soruları yönelterek başarıyla sürdürülen Evkaf Biliyorum yarışmasının 82. haftası sona erdi. 13 Kasım Pazartesi günü Kıbrıs tarihi hakkında sorulan soruya en hızlı cevap veren 3 öğrenci, tablet ödülünün sahibi oldu.

Geleceğin yüzlerini desteklemeyi ve bilgi aşılamayı hedefleyen yarışma, yeni sorusuyla 8 Ocak 2024 tarihinde evkafbiliyorum.com adresinde devam edecek. Katılımcıların heyecanla beklediği bu etkinlik, gençlerin bilgi birikimlerini artırıyor.

Detaylı bilgi ve katılım için evkafbiliyorum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.