Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (Evkaf) iyilik anlayışı Kurban Bayramı'nda da devam ediyor...

Paylaşma kültürünün yoğun olarak hissedildiği bayram günlerinde Evkaf, 452 yıldır yürütülen iyilik faaliyetlerinin mutluluğunu çocuklarla paylaşıyor.

Karşılık beklemeden iyilik yapma anlayışıyla her zaman ihtiyaçlı aile ve çocukların eksikliklerini tamamlayarak mutluluklarına ortak olan Evkaf, bayram öncesinde de çocukların yanında oldu.

Evkaf, çocuklara bayramlık kıyafetler hediye etti, bölge iyilik evlerinde de kuaför eşliğinde çocukların saçları kesildi.