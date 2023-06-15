Nine ve dedelerimizden bizlere miras kalan iyilik medeniyetini düzenledikleri iyilik faaliyetleriyle günümüze taşıyan Evkaf İyilik Gönüllüleri bugün iki etkinliğe birden imza attı.

İlk olarak Lapta Huzurevi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretle yaşlılarımıza huzur dolu bir gün yaşatan gönüllüler, nene dedelerimizle sohbet etti, çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaret sonrası dönüş yolunda Girne ana yolu üzerinde bulunan seyir alanında çevre temizliği etkinliği de gerçekleştiren ekip, çevreye iyilik dağıtmanın ne anlama geldiğini yaşayarak göstermiş oldu.