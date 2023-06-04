Çok sayıda paydaş kurum, kuruluş ve gönüllünün katılımıyla Karpaz kaplumbağa sahilinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle önemli bir farkındalık etkinliğine imza atıldı.

Oya Kutsal koordinatörlüğünde Evkaf Girne İyilik Gönüllülerinin de 30 kişilik geniş bir ekiple katıldığı temizlik etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.



Çevreyi temiz tutmak, temizlemekten çok daha kolay.

Nasıl bir muamele görmek istiyorsanız çevreye de o şekilde yaklaşmalı, nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakmalı ve yaşam standartlarınızı buna göre belirlemelisiniz, mesajını veren tüm gönüllülerimize oluşturdukları farkındalıktan dolayı teşekkür ediyoruz.