Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) kendisine ait olan kültür mal varlıklarının durumunu inceleyebilmek adına Güney Kıbrıs’ta bulunan Türk İslam Eserleri, camii ve şehitliklerini ziyaret etti.

Evkaf Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güneş’in bizzat yerine giderek gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda mal varlıklarının bakıma ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.

Güneş, “Evkaf olarak tüm Kıbrıs’ta bulunan kültür mal varlıklarının tadilat ve bakımı noktasında çalışmalar yürüterek kültürel mirasa sahip çıkmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.