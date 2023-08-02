Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Evkaf ortaklığında yapılan toplantı sonucunda belirlenen burs kriterleri ise aşağıdaki gibidir.

Evkaf Şampiyon Melekler Bursu kapsamında her yıl verilmesi planlanan burs ile ilgili olarak gerekli olan başvuru şartları;

1) KKTC Ortaöğretim kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olmak

2) Diploma derecesi en az 8.5 derece ile mezun olmak

3) Şampiyon Melekler Bursu’na başvuru nedenlerini ve kişisel hedeflerini de içeren 200-250 kelimelik kompozisyon yazıp Evkaf’a sunmak

4) Olması halinde akademik veya spor/kültürel faaliyet başarı/katılım belgelerini sunmak

5) Aile gelir düzeyini gösteren maaş bordrosunu sunmak

6) Müracaatı yapılacak öğrencinin kimlik ve lise diploma fotokopisi

7) Yüksek Öğrenim kabul belgesi

8) Ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden temin edecekleri eğitim başvuru formunu da doldurup istenilen tüm evraklar beraberinde Evkaf’a teslim edilmelidir.

Genel Bilgiler

• Evkaf Şampiyon Melekler Bursu her sene 3 öğrenciye verilecektir.

• 14 Ağustos – 4 Eylül 2023 tarihleri arasında uygun şartları taşıyan her öğrenci müracaatını doğrudan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne yapacaktır.

• Söz konusu bursu almaya hak kazanan 3 öğrenciye 3 asgari ücret destek bursu sağlanacaktır.