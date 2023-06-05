KKTC Atletizm Federasyonu’nun Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘Birkan Uzun Zirve Koşusu’ 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

"7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun’un anısının yaşatılması için geleneksel olarak düzenlenen yarış “Kıbrıs’ın en yüksek noktasında, Kıbrıs’ın en zorlu yarışı” sloganı ile Birkan Uzun Selvili Tepesi’nde yapıldı.

UZUN: "O DA MARATON KOŞMAYA, DAĞLARI TIRMANMAYA MERAKLI BİR ÇOCUKTU..."

Yarışma başlangıcında bir konuşma yapan Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun, katılımcılara teşekkür ederken, geçtiğimiz yıl Mersinlik’te yapılan yarışın bu yıl ve bundan sonra adının verildiği yerde yapılmaya devam etmesini temenni etti. “Yüksekleri seven bir çocuktu” diyen Uzun, “O da sizin gibi maraton koşmaya, dağlara tırmanmaya meraklı bir çocuktu. Adını yaşatıp diğer gençlere örnek olması açısından biz çaba gösteriyoruz. Bu konuda emek veren başta Atletizm Federasyonu başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

TAZEGÜL VE KAYA BİRİNCİ OLDU

8,2 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirilen organizasyon Birkan Uzun’un resminin olduğu meydanda başlayarak Karşıyaka piknik alanında tamamlandı. Yarış sonunda erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanda Esra Kaya birinci olma başarısı gösterdi. Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyalarının yanı sıra katılımcılara belge takdimi yapıldı.