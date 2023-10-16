Dün saat 19.00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında, İ.S.O'nun (K-26) üzerinde ve evinde yapılan aramada, toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve bahse konu kişi tutuklandı.

Dün saat 17.30 sıralarında ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen B.O.A.'nın (E-27) evinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. B.O.A. da tutuklandı.