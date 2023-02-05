"Toplumun evrensel yaşam haklarıyla ilgili sorunlara çözüm getirmek" amacıyla farklı meslek dallarından bir araya gelen bir grup "Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği"ni (EVYAD) kurduğunu açıkladı.

EVYAD’ın kuruluş ve amaçlarını duyurduğu yazılı açıklamada, derneğin en temel amacının; “evrensel yaşam hakları ile ilgili örgüt ve devlet birimleriyle ortaklaşa çalışarak, toplumun sağlık, güvenlik ve refahını etkileyen sorunlara çözüm bulmayı hedeflediği” belirtildi.

Açıklamaya göre Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Başkan: Dr. Nurçin İncirli, Asbaşkan: Dt. Ayşe Sütçü Tuver, Sekreter: Elif Ezgi Akcan, Sayman: Enver Yeşilada, Faal Üyeler: Misli Koca Boran ve Ayşen Koca.”

EVYAD tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Evrensel Yaşam Hakları Koruma Derneğinin kuruluşunu ilan etmek ve amaçlarını açıklamak için ilk kez karşınızdayız. İnsanca yaşamak hepimizin en doğal hakkıdır” denilerek, Anayasa’nın 14. Maddesinin “Kişi dokunulmazlığı” başlığı altında herkesin “barış, güven ve huzur içinde yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip” olduğunu ifade ettiği ve Anayasa’nın 15. Maddesinin ise “Hayat ve Vücut Bütünlüğü” başlığı altında herkesin “hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahip” olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu yasal düzenlemelere rağmen özellikle son on yıl içinde bireylerin özellikle sağlık güvenlik ve refahları ile ilgili evrensel haklara erişimlerinin aksadığını ve bazı durumlarda hiç mümkün olmadığını gözlemlediği" kaydedildi.

Açıklamada, “Örneğin, inşaatlarda çalışan kardeşlerimizin başına gelen ölüm dahil tüm felaketler iş sağlığı hususunda çağın gerisinde seyrettiğimizin açık göstergesidir. Temel sağlık hizmetlerinde ülkemizde yaşanmakta olan ciddi aksaklıklar ve eksiklikler her vatandaşın sürekli, nitelikli, eşit ve bedelsiz sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştırdığı bir başka acı gerçeğimizdir. Diğer yandan, gıda ürünlerinin denetimi ile ilgili yaşanmakta olan ciddi sorunlar hepimizin sağlığını tehdit etmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda ise ortada neredeyse hiçbir faaliyet mevcut değildir” ifadelerine yer verildi.