İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, son dönemde hem içerde hem dışarıda yoğun dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele verdiğini belirtti.

Ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmeleri ve bu süreçte kamuoyuna yansıyan iddiaları "dehşet" verici olarak nitelendiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bu kadar ciddi iddialar karşısında mahcubiyet duyması gerekenler, kamu vicdanına hesap vermek yerine, yalan ve iftira siyasetini sürdürmekte, 'yavuz hırsız' misali algı operasyonlarına başvurmaktadır. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde dahi kutsal değerlerimize yönelik alçak saldırılar, organize küfür kampanyaları, dinimize, milletimizin mukaddeslerine ve Cumhurbaşkanımıza yönelik son derece edep dışı söylemler, toplumumuzun huzurunu hedef almıştır. Bu söylemler, sadece siyasi nezaketsizlik değil, aynı zamanda organize kötülüğün dışavurumudur. Ana muhalefet kadrolarının sömürgeci zihniyeti çağrıştıran tutumlar içine girerek uluslararası odaklardan siyasi meşruiyet devşirme gayretleri ise ibret vericidir.