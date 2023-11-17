İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saat 9.30’da başlayan bugünkü duruşmada, aralarında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu tutuklulukları devam eden 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bir önceki duruşmada savcılığın esas hakkındaki görüşleri gündeme gelmiş, savcılık mütalaası dosyaya girmişti. Bu kapsamda sanıkların cezalandırılması söz konusu olmuştu.

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Bir önceki duruşmada Mehmet Faysal Söylemez’in müdafisi tarafından “Mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı” iddiasıyla yapılan “Reddi Hâkim” talebinin, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

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Duruşmada KKTC’den istenen istinabe evraklarının İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Evraklar dosyalandı ve tüm taraflara tebliğ edildi.

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Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasında karşı esas hakkında savunma yapmak isteyen ve süre isteyen savunma avukatları sağlık gerekçeleri ile mahkemeye gelmedi.

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Önceki celselerde duruşmaların çok uzun sürmemesi süratle karara bağlanması ve bu kapsamda bazı talepler ve kurgular vardı. Bu mahkemede duruşmaları uzatmak için talepler ortaya çıktı.

Bu kapsamda süre isteyen sanık müdafilerinden sadece Cengiz Şener'in avukatları mahkemeye savunma dilekçesi verdi.

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Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez müdafisi tarafından kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerin bulunduğu dilekçe mahkemeye ulaştı. Ancak Mustafa Söylemez’in müdafisi sağlık raporu göndererek mahkemeye gelmedi ve bu kapsamda erteleme talep edildi.

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Esas hakkında savunma süresi isteyen Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız’ın avukatları da sağlık raporu göndererek erteleme talebinde bulundu.

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Mustafa Söylemez müdafisinin kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talebi mahkeme tarafından oy birliği ile reddedildi. Savunma için yeniden süre verildi.

Avukatlar tarafından hastalık gerekçesi ile karar duruşması için erteleme talep edildi.

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İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 8 Aralık 2023 saat 9.30’a ertelendi.

KKTC’de Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve suikast zanlıları Ömer Tunç Veysel Sare ve Musa Çiçek’in yargılandığı dava 23 Kasım 2023 saat 11.30’da görülecek.