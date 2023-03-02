Mahkemede yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Ses kaydının detayları mahkemede anlatıldı ve kayıtlara geçti. Bahse konu ses kaydının Gürkan Öz ve İnan Teksoy isimli şahısların arasında geçtiği ifade edilen duruşmada, ses kaydının içeri ise kan dondurdu. Ses kaydında İnan Teksoy tarafından “Halil Falyalı’yı biz indirdik, aradan çıkardık, bizi mahcup etmeyin” dediği kayıtlara geçti. Ses kaydında “Halil Falyalı’yı kopardık. Benden İnan’ı vurmam bekleniyor” söylemi de kayıtlara geçen ifadeler arasında bulunuyor.

Duruşma sırasında Mehmet Faysal Söylemez’ın savunma avukatı, müvekkilinin savunmasında tarihi Papa suikastını örnek gösterdi. Savunma avukatı, “Ağca Türkiye’de yargılanamamıştı” diyerek müvekkili Mehmet Faysal Söylemez’in serbest bırakılmasını talep etti.

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş suikastıyla ilgili olarak KKTC’den Türkiye’ye gönderilen deliller, rapor ve belgeler, İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesine ulaştı. 12 klasör ve hard diskten oluşan delil ve raporlar savunma avukatları tarafından küçümsendi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Falyalı suikastı ile ilgili olarak KKTC 'den gönderilen belge ve delilere, suikast zanlılarının avukatlarından "Çöp" değerlendirmesi yapıldı. KKTC'den İstanbul 36. Ağır ceza mahkemesinde kullanılmak üzere Falyalı ve Demirtaş’ın suikastının delil ve raporlarının geçersiz olduğu savunması mahkeme salonunda kısa bir gerginliğe neden oldu. Savunma Avukatları tahkikat memuru Murat Bayram için ise “Güvenlik Görevlisi” dedi.

Mahkeme, duruşmayı 18 Mayıs 2023 saat 13.30’a ertelenirken katil zanlılarının tutukluluklarına devam kararı verdi. Mahkeme aynı zamanda KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in yazılı ifadelerinin de mahkemeye ulaştırılması için KKTC ile gerekli yazışmaların yapılmasına emretti.