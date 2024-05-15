Fassino’ya AKPM heyet Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve CTP Milletvekili Armağan Candan karşıladı ve Maraş ziyaretinde eşlik etti.

Fassino, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve Taşınmaz Mal Komisyonunu da ziyaret etti.

Heyet Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, İtalyan Milletvekili Fassino’nun ikinci kez, sorumlu olduğu Maraş’la ilgili raporunu hazırlamak için Kıbrıs’a geldiğini belirterek, Fassino’nun ay sonu Oslo’da raporunu Komitenin onayına sunacağını, bu 15 günlük sürede önemli bir süreç yaşanacağını kaydetti.

Fassino’nun raporunu sunmadan öne fiziki inceleme yapmak istediğini aktaran Hasipoğlu, “KKTC’yi temsilen AKPA’da iki sandalyemiz var. Siyasi Komite’yi takip eden vekilleriz. Ben kendisine teşekkür ediyorum iki tarafı da dinleyerek bir rapor yazacağı için. Tabii ki raporunda hoşumuza gitmeyen hususlara itirazlarımızı yapacağız ama en azından Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs meselesinde bir inceleme yaparken iki tarafı da dinliyor olması önemli” dedi.

Kıbrıs meselesinin 1974 öncesi kapalı Maraş’ın sahiplerinin kim olduğu meselesi olmadığını vurgulayan meseleyi bu anlamda tartışmanın doğru olmadığını, Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerin yaşam hakkı, direk uçuşlar, doğrudan ticaret, izolasyonlar ve ambargoların da tartışılması gerektiğini ve bunu kendine ilettiğini kaydetti.

“Bir avuç Kıbrıslı Rum’un mülkiyet meselesi tartışıyoruz!”

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Bizler tüm BM çözüm planlarına ve önerilerine evet diyen taraf olmamıza rağmen hala daha Rum vekillerin önerileriyle bir avuç Kıbrıslı Rum’un mülkiyet meselesi tartışıyoruz! Bu raporun tartışılmasının anlamsızlığını, Bizlerin ihlal edilen yaşamsal haklarınızın en azından Komitede anlatma imkanımız olacak. Kapalı Maraş bugüne kadar sürdürülen müzakerelerde statükonun simgesi haline gelmiştir. KKTC devletinin 2020 yılında KKTC toprağı Maraş’ı açmakla statükoyu yıkmıştır. Eğer bugün hala federasyonu görüşüyor olsa idik, müzakere sürecinin ve statükonun bir parçası haline gelen Maraş’ı açamazdık. Bugün itibariyle bir milyon sekiz yüz bin kişi Maraş’ı ziyaret etti, Maraş’la ilgili 513 Rum TMK’ya başvuruda bulundu. Eğer önceki çözüm planlarına Rumlar evet dese idi, bugün Avrupa Konseyinde Maraş diye bir meselenin olmayacağını ve kendisinin de böyle bir raporla uğraşmayacağını da Sayın Fasino’ya ilettim…”

“Artık bizim Maraş’ta kapalı kelimesi çıkmıştır”

Hasipoğlu, “Artık bizim Maraş’ta kapalı kelimesi çıkmıştır, tüm adanın menfaatine olacak şekilde hayata kazandırmamız gerekmektedir. Hem siyasi hem hukuki yönden BM Güvenlik Kurulu kararını ihlal etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konudaki görüşlerimizi 15 günlük sürede yazılı olarak ileteceğiz. 30-31 Mayıs tarihlerinde Oslo’da yapılacak Komite toplantısında adil, objektif bir karar çıkmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.