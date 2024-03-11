Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Şampiyonluk turu ilk maçında deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet Yunanistan basınında gündeme oturdu.

GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN MAÇI ALDI

Ligin en zor deplasmanı olarak kabul edilen Olympiakos deplasmanında 1-0 geriye düşen Fatih Terim'in öğrencileri müthiş bir karakter ortaya koyarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Play-off ile ilgili konuşan Terim, "Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK TURU NASIL YAPILIYOR?

14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, Şampiyonluk Turu oynama hakkı kazanıyor. 6 ekibin yer aldığı şampiyonluk turunda ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor.