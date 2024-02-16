İki ismin görevden alınmasının Yeniden Doğuş Partisi kurultayına destek vermeyi reddetmeleri olduğu ifade ediliyor.

Gönyeli'de kadına şiddet... Sevgilisini ve onun arkadaşını darp etti... Gönyeli'de kadına şiddet... Sevgilisini ve onun arkadaşını darp etti...

Öte yandan görevden alınan her iki müdürün imza yetkileri ve sorumlulukları Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk’e verildiği öğrenildi.