İki ismin görevden alınmasının Yeniden Doğuş Partisi kurultayına destek vermeyi reddetmeleri olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan görevden alınan her iki müdürün imza yetkileri ve sorumlulukları Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk’e verildiği öğrenildi.
İki ismin görevden alınmasının Yeniden Doğuş Partisi kurultayına destek vermeyi reddetmeleri olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan görevden alınan her iki müdürün imza yetkileri ve sorumlulukları Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk’e verildiği öğrenildi.
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