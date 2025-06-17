Başkan Amcaoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Gönyeli Fazıl Plümer Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizi daha iyi koşullarda hizmet verecek noktaya getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Merkezimizin çatı izolasyon çalışmaları tamamlanmış olup; tamir, tadilat ve boya çalışmalarımız ise devam ediyor. Kursiyerlerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi, eğitmenlerin de daha rahat bir ortamda hizmet verebilmesi için gerekli birçok adımı atmış bulunuyoruz” dedi.

Amcaoğlu, açıklamasının devamında, “Eğitime verilen her destek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Biz Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.