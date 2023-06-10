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Öte yandan Girne ’de Anafartalar Caddesi üzerinde dün aralarında çıkan tartışma sonucu M.Y.(E-26) ve M.E.(E-30) kavga ettikleri sırada, M.E.’nin burun ve yüzünün sol tarafındaki kemik kırılarak vahim zarara uğradı. M.E., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, M.E. aleyhinde yasal işlem başlatıldı, M.Y. ise tutuklandı.

Noyanlar Şirketler Grubundan Bu Yaza Oldukça İddialı Bir Merhaba

Noyanlar Şirketler Grubundan Bu Yaza Oldukça İddialı Bir Merhaba

Gazi mağusa ’da Palamut Sokak üzerinde, M.T.(E-23) ve A.K. (E-32) kendilerini fazla içki içmemeleri konusunda uyaran MehmetM.K'yi ciddi şekilde darp edip, sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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