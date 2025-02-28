'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'aşırı spor yapma' sonucu hastanelik oldu. Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.

Nesrin Cavadzade sosyal medya

Ünlü oyuncu Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır antreman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Hastanelik olan Cavadzade'ye doktoru altı hafta istirahat verdi. Setlerden de uzak kalan oyuncunun temel ihtiyaçları dışında ayağa kalkması yasaklanmıştı. Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi. O anları da sosyal medyasından paylaştı.