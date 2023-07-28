Dikmen- Boğaz yolunda trafik kazası meydana geldi.
Elde edilen bilgiye göre sürücü yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Dikmen- Boğaz yolunda trafik kazası meydana geldi.
Elde edilen bilgiye göre sürücü yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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