Dikmen- Boğaz yolunda trafik kazası meydana geldi.

Elde edilen bilgiye göre sürücü yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. 

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Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.