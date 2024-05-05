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04.05.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ruso Caddesi boyunca LY 465 plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinden şehir merkezine doğru kullanan Abdelrahman Khalid TİFOUR (E-22) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Yıldırım pide isimli işletme önlerine geldiğinde o esnada yolun solundan sağına doğru koşarak geçmeye çalışan yaya Melisa YAMAK (K-21)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polis in kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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