Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.03.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Serpil KURTULDU (K-57) yönetimindeki ZMY 592 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Fuar kavşağına geldiğinde dikkatsizce anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Mert ERİĞİ (E-19) yönetimindeki UL 998 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle UL 998 plakalı araç, kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solundan çıkarak kaldırıma, çevre duvarına ve demir korkuluklara çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ZMY 592 plakalı araç sürücüsü Serpil KURTULDU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.