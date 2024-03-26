GÜNDEM KIBRIS-PELİN YÜKSELAY

Gündem Kıbrıs muhabirinin Yakındoğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’dan aldığı bilgiye göre, kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Büşra Yavuz’un hayati tehlikesi devam ediyor ve yoğun bakımda uyutuluyor.

Balkan, Yavuz’un hastaneye geldiğinde aort damarında yırtık ve beyninde sarsıntı tespit edildiğini belirterek, gereken müdahalenin yapıldığını, kanamanın durdurulduğunu kaydetti. Balkan, Yavuz’un müdahalelerin ardından yoğun bakımda uyutulduğunu, durumunun stabil ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Yakındoğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan yine aynı kazada yaralanan 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın ise sol diz kapağında kırık tespit edildiğini ve bugün ameliyata alınacağını söyledi. Balkan, Döşkaya’nın hayati tehlikesi bulunmadığını kaydetti.