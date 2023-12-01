Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

01.12.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Mehmet EMEK (E-54), yönetimindeki ZRD 185 plakalı araç ile kuzey istikemetine doğru seyretiği sırada, Acapulco kavşağına geldiği zaman karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Girne - Tatlısu Anayoluna dönüşe geçmesi sonucu o osnada karşı istikametten gelmekte olan Çetin ÇOLAK (E-47) yönetimindeki VE 525 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.