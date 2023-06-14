Küresel piyasalarda fiyatlamalara yön veren temel unsurlardan biri olan Fed'in sıkılaşma süreci Haziran itibariyle son buldu.

Fed politika faizini yüzde 5-5,25 bandında sabit tuttu. Böylelikle 15 ayın ardından Fed ilk kez faizleri sabit tutma kararı aldı.

Kararın oybirliğiyle alındığı duyuruldu.

Fed'in karar metninde faizin sabit tutulmasının ilave bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme olanağı verdiğine dikkat çekildi.

Noktasal grafiğe yansıyan beklentiler ise önümüzdeki dönemde faiz artışlarının masada olduğuna işaret etti. Sene sonu için Fed yetkililerinin faiz beklentisi yüzde 5,6 olarak belirlendi. Bir önceki tahminde bu yüzde 5,1 olarak kaydedilmişti.

Fed, Haziran döneminde ekonomiye ilişkin beklentilerini de yayımladı.

Buna göre 2023 büyüme beklentisi yüzde 1 oldu. Mart döneminde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olmuştu. 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e düşürüldü. 2025 büyüme beklentisi de yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildi.

Büyüme beklentileriyle paralel olarak işsizlik beklentilerinde de aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Buna göre 2023 işsizlik beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e çekildi. 2024 ve 2025 işsizlik beklentileri yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e düşürüldü.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler de Fed'in politika faizini sabit tutacağı tahmininde bulunmuşlardı.

Karar Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce Haziran ayına ilişkin yönlendirmeleriyle de paralel gerçekleşti. Powell, geçmiş faiz artışlarının etkilerini görmek için Haziran ayında durma sinyali vermişti.

Opsiyon piyasasında da Haziran için Fed faizinin sabit kalması ihtimali güçlü bir şekilde fiyatlanmıştı.

Bununla birlikte piyasa aktörlerinin kısa vadeli faiz opsiyon piyasasında 2023 Fed faiz indirimi pozisyonlarını terk ettiği dikkat çekmişti.

ABD enflasyon verisi sonrası gösterge SOFR opsiyon piyasasında yaşanan aktivite artarken piyasa aktörleri Fed’in yıl sonuna kadar faiz indireceği beklentisini yansıtan opsiyonlarda büyük oranda satış gerçekleştirdi. Hatta bazı işlemlere Mart 2024’e kadar faiz indirilmeyeceği beklentisinin yansıdığı görüldü.

Opsiyon piyasasında yaşanan hareketlilik sonucu yıl sonuna kadar faiz indirimi geçekleşeceği fiyatlaması yaklaşık 15 baz puan daha düşüş yaşadı. Fed swapları yıl sonunda yüzde 5,1 faizi ima ediyor. Bu seviye de mevcut Fed politika faizi bandı içinde yer alıyor.

ENFLASYONDA GEVŞEME

Fed'in Haziran toplantısı öncesinde gelen son enflasyon verileri fiyat dinamiklerinde gevşemeye işaret etmişti.

Bu hafta gelen Mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 4'e geriledi. Böylelikle ABD'de yıllık enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine düşmüştü. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 ile beklentileri paralel gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon tarafında ise beklentilerin biraz üzerinde bir gerçekleşme söz konusu olmuştu.

Tüketici tarafıyla birlikte üretici fiyatları cephesinde de fiyat dinamiklerinin daha gevşediği izlenmişti.

Son açıklanan verilere göre üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. Aylık ÜFE böylece son 4 ayın 3'ünde geriledi.

Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 1,1 arttı, bu 2020'den beri en düşük artış olarak kayda geçti. Önceki ay artış yüzde 2,3'tü.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini aylık yüzde 0,1 düşüş, yıllık yüzde 1,5 artıştı.

Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek ÜFE ise aylık bazda değişmeyerek yüzde 0,2 artarken, yıllık artış yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e geriledi.