Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini sabit tutma kararı aldı.

Banka politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu.

Kararla birlikte piyasanın odaklandığı konulardan biri olan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü.

Fed'in karar metninde ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yükseldiği belirtildi. Hazine kağıdının satış hızının Nisan'dan itibaren aylık 25 milyar dolardan 5 milyar dolara yavaşlatılacağı belirtildi.

Büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon

Kararla birlikte ekonomik projeksiyonlar da belli oldu.

Buna göre 2025 büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,7 seviyesine çekildi. Çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e çıkarıldı. Fed yetkilileri işsizlik tahminlerini ise yüzde 4,7'den yüzde 4,8 seviyesine revize etti.

Karar metninde bilanço daraltma temposunun yavaşlatılacağı işaret edildi. Faiz kararına katılan Fed Guvernörü Christopher Waller, bilanço kararına ise muhalif kaldı.