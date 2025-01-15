Cypronetwork'ün yaptığı araştırmaya göre, Rum toplumu %25 Federasyon, %23 Uniter Devlet, %14 İki Devletli çözüm ve %13 ise mevcut durumun devamını istedi.

Çıkan bu sonuçlara göre, aslında Rum toplumunun iki devlet dediği görülmekte.

Güney’de %25 federasyona karşı %27 İki Devlet konuşulması aslında federasyon tezinde bir çözümün neden olamayacağının da açık bir kanıtı olarak görülüyor.

Bir başka ankette de iki devlet tezi ön planda…

Bunun yanında Türkiye’de Genar araştırma şirketinin yaptığı sonuçlarda da iki ayrı devlet tezinin yüzde 47.5 desteklendiği görülüyor…

Genar Araştırma Şirketi’nin 1200 seçmen üzerinde ve %95 +/- 2,9 güven düzeyinde yapmış olduğu araştırmaya göre İki ayrı devlet tezi %47.5, Federasyon tezi %25.3, Türkiye’ye bağlanma isteği %23.6 ve Üniter Devlet tezi ise %3.6 kabul görüyor…

40 Yıl süren çözümsüzlük…

1963 yılına uzanan Kıbrıs konusu geçen 62 yılda bir çok lider eskitmiş, zaman geçtik sonra bir çok umudu tüketmiştir. 1968 yılında Beyrut’ta başlayan görüşmeler 1977’de “iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon” temelinde çözüm prensibi ile devam etmiş ve 2017 Crand Montana sürecine kadar tam 40 yıl çözümsüzlükle sonuçlanmıştır.

Her iki halk da federasyon tezinden uzaklaştı…

2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Federasyon değil İki devletli çözüm politikası onay gören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halk tarafından göreve getirilmiş ve süreç bu güne gelmiştir. Gelinen aşamada gerek Güney’de gerekse Kuzeyde yapılan kamuoyu araştırmaları her iki halkın da Federasyon tezinden uzaklaşmış olduğunu gözler önüne sermektedir.