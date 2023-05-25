2011'de Çin'de geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan Oksam, İsviçreli bilim insanlarının geliştirdiği cihaz sayesinde yürümeye başladı.

İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesi Profesörü Gregoire Courtine, yaptığı açıklamada, Oskam'ın "Dijital Köprü" olarak adlandırılan proje sayesinde yürüdüğünü belirtti.

100 METREDEN FAZLA YÜRÜDÜ

Oskam'ın ameliyat sonrası denemelerde her seferinde 100 metreden fazla yürüdüğünü kaydeden Courtine, "Kurduğumuz sistem, Gert-Jan'ın düşüncelerini algılayıp omuriliğine ileterek yürüme mekanizmasının uyarıyor." ifadesini kullandı.

Beyin ve kaslar arasındaki bağı onararak felci tedavi etmeyi amaçlayan "Dijital Köprü" projesi, rehabilitasyona da katkı sağlarken hastaların belkemiği sinirlerinin iyileşmesine yardımcı oluyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Hollandalı Oskam, kaza sebebiyle bir daha asla yürüyemeyeceğini düşündüğünü ancak İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesinde geliştirilen cihaz sayesinde tekrar yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeni tedavi sayesinde tekrar arkadaşlarıyla güzel vakit geçirebildiğini belirten Oskam, cihaz sayesinde normal hayatına da dönmek istediğini sözlerine ekledi.



"Nature" dergisinde yayımlanan projenin erken safhada olduğu ve bu alandaki ileri çalışmalar için öncülük yaptığı belirtiliyor.