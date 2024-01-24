Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
Joao Figueiredo kırmızı kart görmesinden sonra ikinci yarıyı 10 kişi oynayan RAMS Başakşehir, 90+4. dakikada gelen penaltı golüyle yıkıldı.
Lider Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 57 puana yükseldi.
RAMS Başakşehir ise maç fazlası ve 27 puanla 10. sırada kaldı.
Ligin ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.
Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcılarıyla birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.