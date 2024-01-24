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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcılarıyla birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.

Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

RAMS Başakşehir ise maç fazlası ve 27 puanla 10. sırada kaldı.

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