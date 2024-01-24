Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

Joao Figueiredo kırmızı kart görmesinden sonra ikinci yarıyı 10 kişi oynayan RAMS Başakşehir, 90+4. dakikada gelen penaltı golüyle yıkıldı.

Lider Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 57 puana yükseldi. 

RAMS Başakşehir ise maç fazlası ve 27 puanla 10. sırada kaldı.

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Ligin ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcılarıyla birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.