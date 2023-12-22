Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisi futbol maçlarında da kullanılmaya başlanmıştı.

3 ayrı tahmin

Yapay zeka, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi. Buna göre Fenerbahçe yüzde 55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.

Galatasaray ise yüzde 40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.

Son olarak ise maç yüzde 5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.