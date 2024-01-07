Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.
Mücadelenin 6. dakikasında Cengiz Ünder kaleye 28 metre uzaktan attığı golle perdeyi açtı. Milli futbolcu 34 ve 44. dakikalarda kaydettiği golle kariyerinin ilk hat-trickini yaparken, takımını 3-1 öne geçirdi.
45+1'de ise sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko sahneye çıktı ve skoru 4-1'e getirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında sahneye maçın yıldızı Cengiz Ünder yeniden çıktı ve skoru 5-1'e getirdi.
İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.
CENGİZ ÜNDER İVME YAKALADI
Kariyerinin ilk hat-trickini yapan milli futbolcu, son 2 deplasman maçında 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
45 DAKİKADA 4 GOL ATAN İLK TAKIM
Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım oldu.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Busonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye yükselterek Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 5 puanla 20. sırada yer aldı.
21 BİN FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALDI
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 21.023 Fenerbahçeli seyirci tribünden takip etti.