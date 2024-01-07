Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Mücadelenin 6. dakikasında Cengiz Ünder kaleye 28 metre uzaktan attığı golle perdeyi açtı. Milli futbolcu 34 ve 44. dakikalarda kaydettiği golle kariyerinin ilk hat-trickini yaparken, takımını 3-1 öne geçirdi.

45+1'de ise sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko sahneye çıktı ve skoru 4-1'e getirdi.

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Mücadelenin ikinci yarısında sahneye maçın yıldızı Cengiz Ünder yeniden çıktı ve skoru 5-1'e getirdi.

İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

CENGİZ ÜNDER İVME YAKALADI

Kariyerinin ilk hat-trickini yapan milli futbolcu, son 2 deplasman maçında 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

45 DAKİKADA 4 GOL ATAN İLK TAKIM

Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım oldu.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Busonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye yükselterek Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 5 puanla 20. sırada yer aldı.

21 BİN FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALDI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 21.023 Fenerbahçeli seyirci tribünden takip etti.