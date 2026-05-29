İtalya’da gerçekleşecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren KKTC A Milli Takımı’nda moraller yerinde.

Turnuva öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren milliler, Gaziköy Sahası’nda bir idman gerçekleştirdi. Sakatlıktan çıkan Ünal Kaya’nın düz koşu yaptığı idmanda, burnu kırılan Mert Güçlücan da maske ile yer aldı.

Milli takım, ülkedeki son antrenmanını yarın Ağırdağ Boğaz’ın sentetik sahasında gerçekleştirecek. Pazar gününü dinlenerek geçirecek kırmızı-beyazlılar, Pazartesi sabah saatlerinde İtalya seferine çıkacak.

ERHUN ÖZTÜMER'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

İdman sonrasında takımın deneyimli oyuncusu Erhun Öztümer için organize edilen doğum günü kutlaması da birlik ve beraberlik adına güzel görüntüler oluşturdu. 36 yaşına giren Erhun, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte yeni yaşını kutladı.