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Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

27. hafta VAR kayıtları açıklandı

27. hafta VAR kayıtları açıklandı

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta MKE Ankaragücü turlayan taraf oldu. Fenerbahçe'yi sahasında 3-0'lık skorla geçen başkent ekibi adını yarı finale yazdırdı.

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