Amcaoğlu, Alayköy Spor Tesisimizde tribün yapımına yönelik karkas çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunulduğunu belirterek, aynı etap kapsamında tesis genelinde planlanan yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

Yapımı devam eden tribünlerin yalnızca seyir alanı olarak değil; alt bölümlerinin çok amaçlı kullanım anlayışıyla projelendirildiğini ve bu doğrultuda inşa edildiğini vurgulayan Amcaoğlu, bu aşamanın tamamlanmasının ardından tribünlerin uzay çatı sistemiyle kapatılmasına yönelik çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu açıklamasında, kentimizin spor altyapısını güçlendiren, gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza yakışan tesisleri adım adım hayata geçirmeye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.