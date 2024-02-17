Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetti.
Sağnak altında oynanan maçta, Rizespor 27. dakikada Minchev'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 48. dakikada Serdar Dursun ile eşitliği sağladı. 1-1.
Fenerbahçe, 65. dakikada Dzeko'nun attığı golle 2-1 öne geçti. 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.
Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu maçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak 67 puana yükseldi.
Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Rizespor galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı ve 36 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.