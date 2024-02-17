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Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Rizespor galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı ve 36 puanda kaldı.

Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu maçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak 67 puana yükseldi.

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 48. dakikada Serdar Dursun ile eşitliği sağladı. 1-1.

Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetti.

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