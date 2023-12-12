Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak elmacık kemiğini kırmasıyla başlayan olaylar Faruk Koca'nın tutuklanmasıyla sonuçlanırken yaşanan bu vahim olayın yankıları sürüyor.

Yaşanan çirkin olay sonrası Beyaz TV'deki programda konuyla alakalı olarak konuşan Ertem Şener yaşananlara isyan ederken, 8 yıl önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da Fenerbahçe Futbol Takımı’nı taşıyan otobüsünün kurşunlanma olayının faillerinin halen bulunmamasına dikkat çekti.

"O OLAY NE OLDU HANİ NERDE?"

Şener yaptığı açıklamada "Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı, nerde Sayın Mehmet Büyükekşi? Ligleri iptal ediyor musunuz? Hadi onu da ekleyin üzerine... Fenerbahçe'yi de katın üzerine, Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı ölümden döndüler o olay ne oldu hani? Tamam o zaman siz yoktunuz ama şimdi varsınız hani ne yaptınız?"

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken TSİ 22.15 sularında, Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Trabzon valisi Abdil Celil Öz, yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını açıkladı, sonrasında bunu av tüfeği ile değiştirdi ancak yapılan incelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürüldü ve 01.40'ta İstanbul'a indi.

"HELAL OLSUN"

Ertem Şener'in bu sözleri sonrası birçok futbolsever ünlü yorumcu için destek paylaşımında bulunurken, "Helal olsun" yorumunda bulundu.