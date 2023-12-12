Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yer alan çalıştayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, kooperatif temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Kooperatifçiliği geleceğe taşımak adına düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

-Ilık

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, açılış konuşmasında, ülkede kooperatifçiliğin; “üretim, dayanışma, birlik beraberlik, Kıbrıs Türk halkı” demek olduğunu vurguladı.

Ilık, bu bilinçle, kooperatifçiliği ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, kooperatifçiliği geleceğe taşımak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Çelebi Ilık, eğitim ve araç gereç eksikliğini tamamlamak yanında kooperatiflerin kendilerinden beklentilerini yerine getirmek amacıyla LAÜ ve DAÜ’nün desteğiyle düzenledikleri çalıştayın sonuçlarını kitapçık haline getirerek, hükümete yol haritası sağlamak istediklerini kaydetti.

Ilık, bu çalışmalara emek verenlere teşekkür etti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, kooperatifçiliğin daha da ileriye gitmesi için emek veren herkese teşekkür ederek, çalıştayın tüm kooperatifler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kooperatifçiliğin her bölgede gelişmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Ataoğlu, bu çalışmalar sonrasında da bu çalıştayı düzenleyip, LAÜ ve DAÜ ile birlikte yol haritası çıkaracaklarını söyledi.

Bunun bir ilk olduğunu ifade eden Ataoğlu, 219 köy kooperatifinin daha ileriye taşınması, eksiklerin, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, teknik altyapının tamamlanması için bütçede kaynak yaratacaklarını ve gelecek yıl tüm bunların hayat bulacağını kaydetti.

Denetimin de kolaylaşacağını ve kooperatifçilerin gelişmesine katkıda bulunulacağını anlatan Ataoğlu, Tarım Bakanlığı ile üreticinin üretimi daha da artırabilmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Ataoğlu, amacın, kooperatifçiliğin dünden yarına daha değerli ve bilinçli bir şekilde taşınmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, LAÜ, DAÜ ve katkı koyan herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, çalıştaydan ötürü Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne yürekten teşekkür etmek istediğini söyledi.

Erhürman, pandeminin, yerel üretimin önemini derinden gösterdiğini ifade ederek, üretim zorunluluğunu gördüklerini kaydetti.

“Üretmek zorundayız” diyen Erhürman, ithalat ile ihracat arasındaki makasın açıklığına işaret ederek, turizm ülkesi KKTC’de hizmetler sektörü ile üretimin, kaliteli bir standarda ve ülke koşullarına uygun üretimin önemine işaret etti.

Erhürman, KKTC gibi küçük bir ülkede, üretimde dayanışma ve kooperatifçiliğin önemine değinerek, köylerde kooperatifçiliğin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Denetimin önemine değinen Erhürman, çalıştayın, kooperatifçiliğin anlatılması, desteklenmesi, eğitim verilmesi, kaynak sağlanması ve özellikle siyasetin kooperatifçilikten uzaklaşmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Erhürman, kadın kooperatifine de destek belirterek, “Üreten yok olmaz, birlikte dayanışma içinde üretilirsek hep birlikte ayağa kalkarız” ifadelerini kullandı.

-Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, kooperatifçiliğin, bir olmak, birlikte olmak; küçüklerin birleşerek büyüklerin dünyasında yer alması olduğunu kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kooperatifçiliğe verdiği öneme işaret eden Feyzioğlu, “Çalıştay önemlidir. Düzenleyenlere teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak üretimi ve kooperatifçiliği pazarlamayı destekliyoruz” dedi.

KKTC’nin de kooperatifçiliğe verdiği önemi ve değeri bildiğini belirten Feyzioğlu, üretim başlarken pazarlamanın da planlanması ve özellikle e-ticaretin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni dönemde iki ülke arasında yapılacak uluslararası mali işbirliği anlaşmasında kooperatifçiliğin desteklenmesi için çalışmalara destek vereceğini ifade eden Feyzioğlu, çalıştayın başarılı olmasını temenni etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Kıbrıs Türk halkının kooperatifçiliğe uzak bir halk olmadığını ifade ederek, halkın, birlik beraberlik içerisinde üretimden ve adadan kopmamak için kooperatifçiliğe adım attığını söyledi.

Üstel, köylülere verilen değeri ve önemi vurgulayarak, kooperatifçiliğin ülkedeki tarihçesini anlattı, kooperatifçiliğin sağladığı birlik beraberliğe dikkat çekti.

Kooperatifleri ayağa kaldırmak için elden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Üstel, kooperatifçiliğe denetimle çağdaş bir yönetim biçimi getirmek ve destek sağlamak istediklerini söyledi.

Üstel, pandemide üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirterek, hükümet olarak üretime daha fazla destek vermek amacıyla imkanları zorladıklarını kaydetti.

Turizm ülkesi KKTC’de yerli üretim ürünlerinin kullanılması için gereken girişimleri yaptıklarını ifade eden Üstel, üretimde, dünya ile rekabet edebilecek düzeye sahip olmak için desteği sürdüreceklerini belirtti.

Kadın kooperatiflerine verilen öneme de vurgu yapan Üstel, hedeflerini desteklediklerini ve daha ileriye taşımak amacıyla elden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üstel, çalıştaya destek veren LAÜ, DAÜ ve tüm kesimlere teşekkür etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin bugünlere gelmesinde kooperatiflerin, kooperatifçiliğin öneminin büyük olduğunu belirtti.

Tatar, kooperatifçiliğin gelişmesi için emeği olan tüm kesimlere teşekkür ederek, halkın varlığına, toprağa sahip çıkılmasında Vakıfların, bunun yanında finansman kaynağı Kooperatif Merkez Bankası’na teşekkür etti.

Denetimin önemine de işaret eden Tatar, tüm bu süreçleri iyi yönetmekten sorumlu mukayyitliğe de büyük görev düştüğünü kaydetti.

Tatar, kooperatifçiliğin bağımsız, siyasetten uzak olduğunu belirterek, "Kooperatifçilik, krizlere rağmen hala ayaktaysa, bunda çok insanın emeği olduğunu söyledi.

Kooperatifçilikte emeği geçen herkese teşekkür eden ve kutlayan Tatar, babası Rüstem Tatar’ın görevde olduğu dönemde yapılan çalışmalarla ilgili anılarını aktardı.

Turizm ve eğitim adası KKTC’de yerel üretimin önemine dikkat çeken Tatar, kooperatifçiliğin altın değerinde olduğunu vurguladı ve markalaşmayla kooperatifçiliğin değerinin artırılması temennisinde bulundu.

"Üretime destek verelim çalışanlara değer verelim hakkını hukukunu koruyalım, verimli bir yapı oluşturalım” diyen Tatar, çalıştayın, kooperatifçiliğe ve ekonomiye katkı sağlamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine de üretime ve ülkeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konulmaların ardından plaketler takdim edildi ve panellere geçildi.