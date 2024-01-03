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Fenerbahçe, İstanbulspor ile Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu

Sarı-lacivertliler, Djiku ve Osayi-Samuel'den en az 5 maçta faydalanamayacak.

EN AZ 5 MAÇ YOKLAR

Sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra Afrika Uluslar kupası için milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'ın ekibinde İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş kart cezaları nedeniyle yok.

Fenerbahçe , 2024'deki ilk resmi maçına bir çok oyuncusundan yoksun çıkacak.

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