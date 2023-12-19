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Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Fenerbahçe 'den Edin Dzeko için sakatlık açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

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