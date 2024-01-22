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Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Fred, sakatlığından dolayı 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mücadelenin ardından yapılan tetkikler sonucunda Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

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