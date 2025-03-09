Süper Lig'de sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Filip Kostic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Teknik ekip, Kostic'in performansından memnun olurken Fenerbahçe yönetimi de Sırp yıldız için görüşmelere başladı.

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini almaya hazırlanıyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Kostic için Juventus'a 5-6 milyon euro bonservis + bonus ödemeye hazır olduğu ve bu rakamın, İtalyan devinin kabul edeceği seviyede olduğu vurgulandı.