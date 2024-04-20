Bunlar da ilginizi çekebilir

İsmail Yüksek ve Osayi Samuel de sezon sonunda teklif alması beklenen isimler arasında.

Bayer Leverkusen yetkilileri de Sebastian Szymanski için tribündeydi.

Fenerbahçe'nin Ferdi için bonservis beklentisi 30-35 milyon euro aralığında.

Arsenal, Borussia Dortmund ve Napoli'nin gözlemcileri Ferdi Kadıoğlu'nu izledi.

Fenerbahçe li yaz transferinde yıldızlarını elinde tutmakta zorlanabilir. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Olimpiakos maçında sarı lacivertli futbolcuları takip etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.