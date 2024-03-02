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Ziraat Türkiye Kupası’nda MKE Ankaragücü’ne elenen Fenerbahçe, bu galibiyetle UEFA Avrupa Konferans Ligi öncesi moral buldu. Fenerbahçe, Beşiktaş-Glatasaray derbisini beklemeye başladı.

İkinci yarıda ise iki takım da girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk Fenerbahçe, 24. dakikada Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'le 40. dakikada bir gol daha bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

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