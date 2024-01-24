Soyer’in karın boşluğundaki ağrı ve kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle hastaneye gittiği ve Kroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığ öğrenildi. Soyer’in tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.
Soyer’in karın boşluğundaki ağrı ve kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle hastaneye gittiği ve Kroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığ öğrenildi. Soyer’in tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.
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