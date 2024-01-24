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Soyer’in karın boşluğundaki ağrı ve kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle hastaneye gittiği ve Kroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığ öğrenildi. Soyer’in tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

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