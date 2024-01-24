Yok böyle zorbalık! Kaçırdılar, soydular, darp ettiler... Yok böyle zorbalık! Kaçırdılar, soydular, darp ettiler...

Soyer’in karın boşluğundaki ağrı ve kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle hastaneye gittiği ve Kroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığ öğrenildi. Soyer’in tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.


 