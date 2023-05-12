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Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maraş konusunda son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Soyer, geçmişten bugüne Maraş'la ilgili yaşanan gelişmeleri anlattı, şunları kaydetti:

"Maraş'ın Kıbrıslı Rum sakinleri Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmak istediler. Evkaf devreye girdi ve başvuramadılar kararı çıktı. Neden? Çünkü burası Evkaf'ın malıdır. Bunun üzerine bu insanlar gittiler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne onlarca dava açtılar. AİHM bunun üzerine toplandı ve Türkiye'ye bir mesaj verdi. Ya bu Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmasının önünü açarsınız, ya da ben bu davaların hepsini görüşürüm, Türkiye'yi binlerce, milyonlarca Euro'luk tazminata mahkum ederim. O zaman Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri net olarak bozulur. Bu da Türkiye'de büyük sıkıntı yaratır. Bunların hepsi görüşüldü ve Yüksek Mahkeme bir karar verdi. Yüksek Mahkeme dedi ki 'Kıbrıslı Rumlar Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurabilir'. Buna bir de madde eklendi, 'geçerli olan başvuruda gösterilecek koçan 1974'teki koçan olacak.' Yani Evkaf'ın 'bu mallar benimdir' iddiasını kabul edilemez buldu. Mahkemenin bu kararı üzerine bütün bu girişimler pozitif olarak durdu ve beklenir Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurular artsın bizde destek verelim Taşınmaz Mal Komisyonu'na ve Maraş konusunda adımlar atılsın. Bu süreç böyle olurken aniden Sayın Tatar, bu kararı etkisizleştirecek bir başka kararı Taşınmaz Mal Komisyonu'na dikte ettirdi. TMK'ya dedi ki, 'Maraş'la ilgili davalar görüşülürken, aynı zamanda Evkaf'ı da dinleyeceksiniz'. Bu duyulunca bu konuda kendini mağdur hisseden Rumlar döndüler AİHM'e"

"Tatar'ın açıklaması bu siyasete gölge düşürdü"

Tatar'ın açıklamasının bu siyasete gölge düşürdüğünü kaydeden Soyer, bunun üzerine yeniden bu davaların görüşülmesi için yeni bir girişim yapıldığını anlattı. Bu olanlar içerisinde aniden "3 otel, Kıbrıslı Türklere satıldı" mevzusunun gündeme geldiğini anlatan Soyer, şunları kaydetti:

"Araştırdık, mülkiyetle ilgili bir verilme yok, şirketin hisseleriyle ilgili bir devir işlemi var. Bu taraftan övünme maksatlı 'satın aldık' diyorlar ve TMK mecbur oldu açıklama yaptı, 'bize bir başvuru yok' diye ve bu başvurular ancak TMK'da karara bağlanırsa mülkiyet meselesiyle ilgili değişim gündeme gelebilir. Bununla ilgili taraflardan başvuru yapılması lazım TMK'ya. Mesele bu kadar açık ve nettir."