TV100’ün aktardığı habere göre; Tayfur’un vefatı sonrasında yıllar önce açıkladığı vasiyeti de belli oldu.

“ŞARKILARI HALK DUYSUN DİYE YAPTIM”

Telif hakları hakkında konuşan Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım.”

Ferdi Tayfur’un bestelerinin dijital platformlarda yayımlanması ya da herhangi bir dizi ile film projesinde kullanılması durumunda elde edilecek gelirler, yasal varisler arasında dağıtılacak.