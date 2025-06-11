Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna göre, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve sitenin güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S.'nin ihmali olduğu tespit edildi. Savcılık, teknik bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek yeni gözaltı kararları alabileceğini açıkladı.
Şüpheliler ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken, soruşturmanın genişletilmesi beklendiği açıklandı.