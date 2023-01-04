Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan Feride Kombaycı hayata gözlerini yumdu.

Kombaycı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından vefatla ilgili yapılan paylaşım şu şekilde:

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf Ovalık'lı olup Alsancak'ta ikamet eden Feride Kombaycı hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün (04.01.22)Çarşamba öğle namazından(11..30) sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir.Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.