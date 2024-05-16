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Feyzioğlu, ziyaret vesilesiyle öğretmen ve öğrenciler ile anı fotoğrafı çektirdi, öğrencilerin küçük hediyelerini kabul etti.

Feyzioğlu, çoğunluğu doktor olmak isteyen öğrencilere “yolunuz açık olsun” diyerek, “Pırıl pırıl, geleceğe hazır, ulu Önder Atatürk’ün aydınlık yolunda, cumhuriyete bağlı gençleri büyükelçiliğimizde görmek gurur verici” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkosa Büyükelçiliğinde yer alan kabulde, Feyzioğlu, gençleri ve öğretmenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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