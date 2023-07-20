Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:

Kıbrıs, Girit olmadı.

Kıbrıslı Türkler soykırıma uğramadı.

Izin vermedik.

Vermeyeceğiz.

Mutlu Barış Harekatı'nın yıldönümünde omuz omuza savaşan Mehmetçiğimize ve Mücahidimize selam olsun.

Şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize,

Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a,

1960 Anlaşması ile garantör ülke statüsü almamızı sağlayarak Kıbrıs Türklüğünü uluslararası hukuka uygun şekilde korumamızın alt yapısını elde eden Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'ya,

Rumların soykırım girişimleri sonrasında çıkarma gemileri başta olmak üzere gerekli hazırlıkları yapma konusunda kararlı siyaseti sürdüren ve Kıbrıs Milli Davamızın inşasına büyük katkıları olan başta Sayın Demirel ve Sayın Feyzioğlu olmak üzere tüm siyasetçilere, yetkililere,

1974 hükümetinin ve TBMM'nin tüm mensuplarına,

On bir yıl direnip Kıbrıs Türklüğünü yokluklara rağmen savunan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'e, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a, tabii ki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın cesur yüreklerine, milli Kıbrıs davamızın bayraktarlığını görev dönemlerinde üstlenmiş Kıbrıs Türk Halkı'nın tüm yöneticilerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günden itibaren burada canla başla görev yapan tüm Büyükelçilerine ve Dışişleri ve diğer bakanlık mensuplarına, komutanlarımıza, askerlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah hayatta olanlarımıza da sağlık ve mücadele gücü versin.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı başladı. Bu aynı zamanda KKTC'nin de Yüzyılı olacak. Bu hedef, Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaksınız talimatını veren Mustafa Kemal Atatürk'ün de idealinin somutlaşmasıdır.

Türkiye ve KKTC birlikte başaracak..

Kuzey Kıbrıs bir refah ve huzur ülkesi olacak.

Nasıl ki Kıbrıs Türklüğünü omuz omuza koruduk ve kurtardık, düne kadar hayal gibi gelen hedeflere de birlikte ulaşacağız. Arka arkaya mega altyapı projeleri hayata geçiyor ve geçecek. KKTC bir devlet olarak güçleniyor, ayakları üzerinde sapasağlam basmaya başlıyor.

Başaracağız.

Yeter ki herkes, hepimiz Türkiye ve KKTC'ye güvenelim, Büyük Lider Denktaş'ın dediği gibi Devletimize yani Türklerin Doğu Akdeniz'deki ikinci devletine sahip çıkalım.

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN