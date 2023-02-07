Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından Adıyaman’daki otel enkazındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, Adıyaman Grand İsis Otel’den bahsederek, “Urfa’dan getirilen vinç ve mahallinde bulunan iş makinaları çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, “Maalesef otelden acı haberler geliyor” diyerek, öğrenci ve velilerden ulaşılan olmadığını dile getirdi.

“ENKAZDAN BİR SES DUYULDU BİR UMUT, HERKES ÇALIŞIYOR”

Otelde kalan diğer 10 kişinin bedeninin çıkarıldığını ifade eden Feyzioğlu, uydu hattından, enkaz başından gelen bir bilgi olduğunu kaydederek, “Enkazdan bir ses duyuldu bir umut, herkes çalışıyor” şeklinde konuştu.

“ANKARA VE ADIYAMAN'LA KOORDİNE HALİNDEYİZ”

Feyzioğlu, “Yeni bir profesyonel arama kurtarma ekibini destek için göndermek üzere Ankara ve Adıyaman’la koordine halindeyiz” dedi.